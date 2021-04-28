Москва, , 16:13 — REGNUM В адрес директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной массово поступают угрозы. Об этом она лично сообщила 28 апреля на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мизулина предположила, что угрозы исходят от поклонников творчества музыканта Моргенштерна, поскольку они начались после того, как Лига безопасного интернета написала заявления в полицию о пропаганде наркотиков в произведениях популярного среди молодежи исполнителя.

«Я столкнулась с рядом угроз, предположительно со стороны команды Моргенштерна, по отношению к которому Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы, с просьбой провести проверку на предмет пропаганды наркотиков. Идут массовые угрозы, но мы угроз не боимся», — сказала Мизулина.

При этом авторам угроз она посоветовала изучать творчество авторов песен в жанре русского шансона, а их родителям внимательнее смотреть за тем, что смотрят их дети в социальных сетях.

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