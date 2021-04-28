Кингисепп, Ленинградская область, , 16:19 — REGNUM Оператор Ленинградской области по обращению с отходами АО «УК ООЛО» может приступить к строительству экотехнопарка в Кингисеппе на западе Ленобласти уже в ноябре текущего года, а запустить его уже через год. Об этом 28 апреля изданию «Деловой Петербург» сообщил генеральный директор АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» (УК ООЛО) Антон Бучнев.

Экотехнопарк будет включать комплекс по обработке и утилизации отходов мощностью 300 тыс. тонн в год и территорию для размещения 9 млн тонн отходов в течение 27 лет. Общая площадь технопарка составит 56,3 га.

«В составе проекта будут работать основные сортировочные линии, роботизированный цех по отбору вторичных материальных ресурсов (пластик разных видов, металл, стекло и т. п.), площадка обработки крупногабаритного мусора и строительных отходов, участок биокомпостирования, производство RDF-топлива и прочее. Перерабатывать в технопарке планируется более 50% поступающих отходов», — пояснил Бучнев.

Стоимость проекта оценивается в 1,5−1,6 млрд рублей. Часть средств вложит непосредственно «УК ООЛО», остальное профинансируют за счёт кредитов. Мусор повезут из Кингисеппского, Сланцевского и Ломоносовского районов, а также из Соснового Бора.

Напомним, власти Ленинградской области намерены к 2023 году полностью закрыть действующие полигоны. Вместе них ТКО региона и соседнего Санкт-Петербурга будут принимать заводы с глубокой переработки мусора.

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