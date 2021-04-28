Москва, , 16:09 — REGNUM В предпринимательской деятельности существует большое число людей с немалым предпринимательским стажем, но им не дают звания «Ветеран труда» в силу ужесточения законодательных требований. Об этом заявила депутат от «Партии роста» в Совете Ямашинского сельского поселения Альметьевского района, индивидуальный предприниматель Лариса Ковальчук.

«Мы практически каждый день разговариваем об этом с предпринимателями. Есть у нас бизнесмены, которые по возрасту уже пенсионеры, но занимаются предпринимательской деятельностью. У них большой предпринимательский стаж, но звание «Ветеран труда» не дают, потому что с 2016 года законодательные требования стали жестче: знаки отличия ведомств дают возможность стать почетным тружеником исключительно тогда, когда представленный к награде россиянин отработал или отслужил хотя бы 15 лет в соответствующей сфере. Данное правило не имеет обратной силой, то есть не касается людей, представленных к награде до 30 июля 2016 года», — сказала Ковальчук.

По её словам, вопрос о ведомственных знаках отличия в труде для предпринимателей «зреет уже давно»: «Поэтому пора над ним задуматься. Думаю, что вводить звание нужно, оно должно быть и федеральным, и региональным. К сожалению, предприниматель в глазах большинства населения так и остался «барыгой». Отчасти в этом виноваты и сами предприниматели, ведь не все хотят вести бизнес по-честному. Такие не регистрируют бизнес, не платят налоги, а население страдает от мошеннических действий таких псевдопредпринимателей».

Ковальчук подчеркнула, что в первую очередь необходимо снижать налоги: «Почему предприниматели придумывают схемы ухода от налогов? Потому нет денег и не всегда даже можно набрать необходимую сумму, а если набрать, то жить будет не на что. А ведь надо кормить семью кормить, платить квартплату. При увеличении расходов выручка не увеличивается, а даже уменьшается. Слишком много требований. Надо менять ситуацию. Бизнес должен работать, обеспечивать себя и страну, а не бояться всяких проверок, штрафов и налогов!».