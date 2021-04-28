Кострома, , 16:09 — REGNUM В Костроме после пятилетнего перерыва начался ремонт муниципальных бань. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Муниципальная баня в Костроме

На масштабный ремонт с 26 апреля закрыли половину городских помывочных. В бане No1 отремонтируют канализацию, водопровод, отопление, заметят сантехнику и вентиляцию. Ремонт продлится до конца июня. Работы в бане No 5 продлятся до 17 мая, там планируют реконструировать печи.

В остальных муниципальных помывочных No 2 и 9 произведут косметический ремонт помещений и установят новое оборудование. Их закрывать не будут.