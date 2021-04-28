Кострома, 28 апреля 2021, 16:09 — REGNUM В Костроме после пятилетнего перерыва начался ремонт муниципальных бань. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На масштабный ремонт с 26 апреля закрыли половину городских помывочных. В бане No1 отремонтируют канализацию, водопровод, отопление, заметят сантехнику и вентиляцию. Ремонт продлится до конца июня. Работы в бане No 5 продлятся до 17 мая, там планируют реконструировать печи.
В остальных муниципальных помывочных No 2 и 9 произведут косметический ремонт помещений и установят новое оборудование. Их закрывать не будут.
Справка: в Костроме имеется 4 муниципальных бани. Провести полтора часа в помывочной стоит от 200 до 240 рублей в зависимости от дня недели. В год костромичи посещают бани 120 тысяч раз. Услугами муниципальных бань в основном пользуются люди старшего и среднего возраста. В последний раз костромские помывочные приводили в порядок в 2016 году.