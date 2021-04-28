Украина, 3 марта, 2008, 11:18 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко , собирающийся на Евро-2008, чтобы наблюдать за будущими соперниками по отборочной группе ЧМ-2010 англичанами и хорватами, признался "Спорт-Экспрессу", что в Австрии и Швейцарии будет болеть за россиян.

"От всей души желаю братьям-славянам удачного выступления, - сказал Михайличенко. - Группа у них непростая, но, на мой взгляд, у сборной России неплохой потенциал, и если она его использует, как минимум пробьется в плей-офф. Мне кажется, то, что сделала Украина на ЧМ-2006, благотворно повлияло на Россию, а то, что удалось нашим северным соседям в следующем отборочном цикле, должно аукнуться у нас".