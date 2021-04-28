Джакарта, , 16:07 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия продолжает следить за развитием ситуации в Мьянме, сообщает Sindonews.

«Мы внимательно следим за шагами АСЕАН по поиску решений для ситуации в Мьянме. Россия очень поддерживает шаги АСЕАН, а также решения, принятые на саммите АСЕАН в Джакарте», — отметила Людмила Воробьева.

Россия считает, что такой инклюзивный диалог — лучший способ разрешить ситуацию.

На саммите АСЕАН по Мьянме, состоявшемся в Джакарте 24 апреля 2021 года, лидеры стран-членов АСЕАН пришли к согласию по пяти пунктам. Во-первых, стороны проявят сдержанность и немедленно прекратят применение силы. Во-вторых, будет начат конструктивный диалог для поиска мирных решений на благо народа Мьянмы. В-третьих, специальный посланник председателя АСЕАН будет содействовать мирному процессу в Мьянме. В-четвертых, АСЕАН будет предоставлять гуманитарную помощь. В-пятых, — делегация АСЕАН посетит Мьянму для встречи со сторонами конфликта.