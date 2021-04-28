Нижний Новгород, , 16:07 — REGNUM Гибель лося на дороге в Борском районе Нижегородской области, произошедшая 26 апреля. стала темой для обсуждения пользователей соцсетей. Животное выскочило на проезжую часть, где его сбила машина. Лось скончался.

Люди в соцсетях сочувствуют погибшему животному и материально пострадавшему водителю, которому, придется восстанавливать машину и, возможно, выплачивать штраф.

Комментируя случившееся, пользователи опубликовали во «ВКонтакте» информацию о штрафах за сбитых животных и птиц со ссылкой на приказ Минприроды России от 08.12.2011 года.

«Установлены штрафы за сбитых животных. Лось — 80 тысяч рублей; олень — 70 тысяч рублей; медведь — 60 тысяч рублей; кабан — 30 тысяч рублей; заяц — одна тысяча рублей; белка — 500 рублей; волк — 200 рублей; голубь — 600 рублей».

Пользователи с иронией отнеслись к подобным расценкам.

«Где мухи по рублю и комары по 30 копеек?», — написал Андрей Поздняков.

«Накопил на волка, зайца и белку. Где давить?», — спросил Михаил Новиков.

«За волков [по 200 рублей] вообще обидно…», — высказался Андрей Пухов.

Екатерина Морозова тоже недовольна размерами штрафов.

«Голуби что-то дороговаты», — иронизирует она.

Некоторые комментаторы оспаривают саму идею выплаты штрафов за сбитое животное.

«А что, если им денег заплатить, они это животное оживить смогут или новое появится? После встречи с медведем или оленем хорошо бы в живых остаться…», — написал Сергей Максимов.

«Если ты медведя собьёшь то платить не кому будет», — предположил пользователь Тёма Наумов.

Часть пользователь сочувствуют водителю и критикуют погибшего лося.

«Последствия от аварии жуткие! Это водителям нужно доплачивать», — считает Юля Гришина.

«А если они сами [животные] прыгают и машины уродуют? Сколько лось заплатит, интересненько», — пишет пользователь Денис и Надежда Дубовы.

«Лось то не понимает, что машина не остановится за секунду и водитель не сразу [сможет] увидеть [животное]. А, а водителю 80 000 штраф», — согласна с ним Татьяна Гужелева.

«Лоси очень неожиданно появляются. Единственное, что здесь можно сказать, сбавьте скорость в лесополосе», — советует водителям Юлия Иванова.

Наиболее прагматичные пользователи интересуются последствиям аварии в гастрономическом ключе:

«А мясо леснику уходит или водителю? Или похоронят?», — поинтересовался Анатолий Кондратьев.

«За них, лосей этих, кто то отвечает?! Мало того, машину повредил, штраф платить… И сожрёт этого лося кто то другой… За такие [штрафы] хоть мясо бы оставляли», — возмутился Александ Романов.

В МЧС напоминают, что в случае встречи с диким животным в городе жителям необходимо позвонить по номеру «зеленого телефона», который работает круглосуточно. На место сразу приедут специалисты.