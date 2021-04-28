Вашингтон, , 19:45 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано 50 856 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 28 апреля Университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 32,18 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 707 человек, а общее число перевалило за отметку в 573 381.

Среди штатов лидирует Флорида, где за день выявлен 5271 новый случай заражения коронавирусом. На втором месте штат Мичиган — 4584. На третьем штат Техас — 3985.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.