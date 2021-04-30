Москва, , 07:03 — REGNUM Иван Тимофеевич Пименов (1924−1943) до войны работал трактористом. Но в армии воевал не механиком-водителем на танке, как можно было бы предположить, а артиллеристом. Вероятно, в момент его призыва в них была большая потребность на фронте.

Иван Тимофеевич Пименов

Служил в звании рядового наводчиком орудия 5-й батареи 167-го гвардейского легкого артиллерийского полка 3-я гвардейской легкой артиллерийской бригады, 1-я гвардейской артиллерийской дивизии в 70-й армии.

Во время Курской битвы, согласно представлению к званию Героя Советского Союза, «в ожесточенном бою с немецкими захватчиками 10 июля 1943 года в районе села Молотычи Орловской области проявил исключительный героизм и мужество. На батарею, которая стояла на открытой позиции, шли в атаку вражеские танки тремя волнами. «Наводчик орудия т. Пимонов И. Т. (так в документе — А. М.) в обстановке артиллерийского огня и бомбежки вражеской авиации прямой наводкой расстреливал немецкие танки и подбил и сжег 4 танка врага. (…) был в бою ранен, но оставался на своем посту. (…) 22 июля 1943 года в бою районе села Тросна Орловской области т. Пимонов И. Т. погиб в бою».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года гвардии красноармейцу Пименову Ивану Тимофеевичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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