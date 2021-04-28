Минск, , 16:05 — REGNUM «В сегодняшних условиях особенно важно выполнить предыдущие договоренности, использовать все возможности для расширения сотрудничества», — отметил Александр Лукашенко в поздравлении президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы с национальным праздником — Днём свободы.

Из поздравления Рамафоса узнал, что «дружественные связи между Минском и Преторией, а также высокий уровень политических контактов придают уверенность в больших перспективах в различных отраслях».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко подтвердил заинтересованность в реализации взаимовыгодных проектов в энергетической сфере, промышленности, сельском хозяйстве, поставках машин и оборудования, создании в ЮАР сборочных производств белорусской техники.

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