Новосибирск, , 16:05 — REGNUM Прокуратура завершила проверку по сообщению о неприятном запахе в Кировском районе Новосибирска. Установлен виновник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прокуратура с привлечением специалистов регионального министерства природных ресурсов и экологии проверила в деятельности индивидуального предпринимателя Икишева (осуществляет производство кормов для животных) соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха, — уточнили в ведомстве. — Установлено, что в процессе хозяйственной деятельности предприниматель оказывает негативное воздействие на окружающую среду (в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух), то есть эксплуатирует объект (промышленную площадку по ул. Петухова), оказывающий на окружающую среду негативное воздействие».

Прокуратура внесла предпринимателю представление, возбудила три административных дела за «нарушение правил охраны атмосферного воздуха», «несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов, «невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Исполнение требований взято на контроль.