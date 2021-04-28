Волгоград, , 16:06 — REGNUM Инженеры коммунального предприятия подозреваются в получении коммерческого подкупа в Волгограде, сообщили 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета. Сообщники за деньги «закрывали» глаза на неучтённую электроэнергию.

Уголовное дело возбуждено в отношении ведущего инженера и двух инженеров первой категории. По данным следствия, начиная с 2017 года злоумышленники получали от предпринимателей деньги за то, что последние предоставляли им недостоверные сведения приборов учёта потребляемой энергии, а энергетики не перепроверяли данные. Половину средств забирала себе организатор, ведущий инженер предприятия, остальные деньги делили между собой её подчинённые.

По предварительным данным, сообщники «заработали» около 150 тысяч рублей, но следствие полагает, что будут выявлены дополнительные эпизоды их преступной деятельности.