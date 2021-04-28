Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM Первый вице-губернатор Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявился на предварительной голосовании «Единой России». Об этом сообщили журналистам в региональном отделении партии.

Чиновник подал документы на праймериз по отбору кандидатов в депутаты Государственной думы РФ.

До этого заявку на участие подавали губернатор региона Евгений Куйвашев и его заместитель Сергей Бидонько.

Как сообщало ИА REGNUM, праймериз пройдут с 24 по 30 мая 2021 года. Результаты станут известны 1 июня.

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