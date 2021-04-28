Киев, , 16:45 — REGNUM На Украине каждый десятый совершеннолетний имеет в своём окружении наркоманов. Об этом рассказали представители Украинского института будущего (UIF) и организации Нью Имидж Маркетинг Групп 28 апреля на пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН.

Участники пресс-конференции опубликовали результаты проведённого социологического исследования.

глава UIF Вадим Денисенко «Практически каждый десятый опрошенный сказал, что в его окружении есть люди, которые, так или иначе, принимают наркотики. В абсолютных цифрах — это 3,5 млн человек».

Он отметил, что эту цифру, согласно методу адаптивной социологии, следует разделить на 5−6.

Денисенко «Получим как минимум около 700 тысяч человек, употребляющих наркотики».

По его словам, в молодёжной среде от 18 до 24 лет знакомые с наркозависимостью встречаются вдвое чаще.

Доктор социологических наук Александр Шульга рассказал о том, что в 31% случаев знакомые опрашиваемых употребляют марихуану, 18% — амфетамин, 8% — так называемые «соли», 7% — маковую соломку и 6% — метадон. Он отметил, что социологи специально не узнавали у опрашиваемых об употреблении наркотиков, поскольку на подобные вопросы люди часто отвечают недостоверно.

Участники пресс-конференции рассказали, что всего ими было опрошено 2,4 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в киевском аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали четырёх человек, подозреваемых в контрабанде прекурсоров на Украину.

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