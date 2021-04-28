Киев, 28 апреля 2021, 16:45 — REGNUM На Украине каждый десятый совершеннолетний имеет в своём окружении наркоманов. Об этом рассказали представители Украинского института будущего (UIF) и организации Нью Имидж Маркетинг Групп 28 апреля на пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН.
Участники пресс-конференции опубликовали результаты проведённого социологического исследования.
Он отметил, что эту цифру, согласно методу адаптивной социологии, следует разделить на 5−6.
По его словам, в молодёжной среде от 18 до 24 лет знакомые с наркозависимостью встречаются вдвое чаще.
Доктор социологических наук Александр Шульга рассказал о том, что в 31% случаев знакомые опрашиваемых употребляют марихуану, 18% — амфетамин, 8% — так называемые «соли», 7% — маковую соломку и 6% — метадон. Он отметил, что социологи специально не узнавали у опрашиваемых об употреблении наркотиков, поскольку на подобные вопросы люди часто отвечают недостоверно.
Участники пресс-конференции рассказали, что всего ими было опрошено 2,4 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, в киевском аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали четырёх человек, подозреваемых в контрабанде прекурсоров на Украину.
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