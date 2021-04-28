Минск, , 16:02 — REGNUM Александр Лукашенко поздравил короля Нидерландов Виллема-Александра и граждан этой страны с национальным праздником — Днём короля. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

В своём поздравлении Лукашенко отметил, что рассчитывает на «продолжение инвестиционного сотрудничества и дальнейшую реализацию совместных проектов в фармацевтике, деревообработке и других сферах».

«Республики Беларусь и Королевство Нидерландов имеют широкую практику конструктивного взаимодействия в разнообразных областях. Многочисленные контакты по линии органов местного управления, предприятий, учреждений, гуманитарных инициатив, а также жителей существенно обогащают наши связи, приносят положительные результаты обеим странам», — отметил руководитель постсоветской республики, легитимность которого Нидерланды не признают.

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