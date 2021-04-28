Москва, , 16:02 — REGNUM К середине дня 28 апреля баррель нефти марки Brent дорожает на 0,3% и стоит $66,60, «бочка» WTI поднималась на 0,35% и торгуется по $66,10. Настроения на площадке вполне позитивные, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Определенный «бычий» импульс рынку придал утренний конфликт между флотом США и иранскими катерами. Впрочем, продолжения у него не случилось, поэтому сырьевые котировки не смогли развить восходящий импульс.

Запасы сырой нефти, по наблюдениям API, за неделю в США выросли на 4,319 млн баррелей при прогнозе расширения на 0,375 млн баррелей.

Сегодня аналогичный отчет опубликует минэнерго США. Средние прогнозы предполагают, что показатель для нефти вырастет на 0,659 млн баррелей после прироста на 0,594 млн баррелей неделей ранее.

Это вполне «медвежьи» цифры и ожидания, но они пока игнорируются рынком», — считает эксперт.

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