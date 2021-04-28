Кишинёв, , 16:03 — REGNUM В Кишинёве к зданию Конституционного суда (КС) пришли члены партии «Наши», чтобы провести альтернативную акцию протеста, параллельно с той, которая там началась утром 28 апреля. Об этом сообщает интернет-издание Nokta.

Ранее к зданию КС вышли члены партий «Достоинство и справедливость», «Демократия дома» и «Нашей партии». Они выступают за то, чтобы Конституционный суд отменил режим чрезвычайного положения в стране и подтвердил своё решение о проведении досрочных парламентских выборов.

Представители партии «Наши» выступили с критикой этой акции.

«Мы хотим цивилизованных досрочных выборов. Чтобы в Молдове был культурный политический диалог, когда граждане Молдовы не ходят с флагами других государств», — сказал лидер партии «Наши» Михаил Ахремцев, выступая перед сторонниками.

Сообщается, что между двумя группами протестующих полиция создала кордон для избежания инцидентов.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния президента страны Майя Санду и лидера Партии социалистов Игоря Додона. Санду добилась от Конституционного суда права на роспуск парламента, чтобы провести досрочные выборы. Депутаты-«социалисты» оспорили это решение Конституционного суда.

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