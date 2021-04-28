Самара, , 16:05 — REGNUM Информацию о ненадлежащих условиях воспитания детей в Самарском пансионате для детей-инвалидов проверяет прокуратура Самарской области. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Сообщается, что в ходе проверки информации о ненадлежащих условиях воспитания несовершеннолетних в ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов» сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства.

«В настоящее время изучается вся необходимая документация, по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования и дана уголовно-правовая оценка действиям ответственных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что во время проверки 28 апреля была уволена директора данного учреждения.

По сообщению некоторых СМИ, несовершеннолетних в самарском пансионате для детей-инвалидов якобы одевали в обноски и привязывали к кроватям. Также СМИ сообщают о том, что руководство этого учреждения экономило на кормлении воспитанников.