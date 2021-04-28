Ярославль, 28 апреля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В Ярославской области 28 апреля были эвакуированы ученики ряда школ Ярославля и Ярославского района после сообщения о минировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования Ярославской области.

Pixabay.com Эвакуация

«Ученики ярославской школы №70 и школ Ярославского района были эвакуированы в связи с сообщением о минировании. Работники учебных заведений приняли все меры, необходимые для безопасности детей, пострадавших нет. Проверку образовательных организаций осуществляли сотрудники правоохранительных органов. Опасных предметов не обнаружено. После проведения проверки учебный процесс продолжился в штатном режиме. Ученики начальных классов были отпущены домой в сопровождении родителей», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Ярославской области.

В администрации Ярославского муниципального района подтвердили, что ученики были эвакуированы из 26 школ.