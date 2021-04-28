Москва, , 15:57 — REGNUM Стойкости рубля без веского на то повода можно только позавидовать. заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США днем 28 апреля на Московской бирже сползает к 74,70 руб. и может торговаться в пределах 74,50−76,00 руб.

Паниковать и беспокоиться относительно локальной силы «россиянина» не стоит, так как это, вероятно, следствие внутренних движений и смены приоритетов среди глобальных игроков. Евро стоит 90,18 руб. и пока еще остается в границах 90−92 руб.

Сырьевой рынок стабилен, баррель Brent к середине дня стоит $66,50 и чуть подрастает в ожидании вечернего релиза по запасам сырья от минэнерго США.

Минфин РФ сегодня, как обычно по средам, проводит аукционы по размещению ОФЗ, и этот фактор может оказывать рублю поддержку», — считает эксперт.

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