Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге объявлен электронный аукцион на первый этап строительства подземного пешеходного перехода в районе «Лахта Центра», где разместится штаб-квартира Газпрома. Максимальная цена контракта на первый этап составила 1,41 млрд рублей. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Лахта-центр

Подземный пешеходный переход обеспечит возможность безопасного движения пешеходов между многофункциональным комплексом «Лахта Центр», железнодорожной станцией «Новая Лахта», проектируемыми объектами транспортной инфраструктуры, остановками общественного транспорта, а также перспективной станцией метрополитена «Лахта».

"Строительство перехода запланировано в два этапа: первый этап будет реализован в рамках данного аукциона в срок не позднее 15 ноября 2023 года, реализация второго этапа запланирована после строительства транспортной развязки с перспективной магистралью М-32», — говорится в сообщении.

Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Заявки на аукцион принимаются до 12 мая 2021 года.

Напомним, в районе «Лахта Центра» началось строительство транспортной развязки.