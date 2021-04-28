Оксана Переможенко, 28 апреля 2021, 19:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию la Repubblica рассказал, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.
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Заявление украинского президента обсудили читатели телеграм-каналов «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ», «Klymenko Time» и «Бородатая Бабушка». Многие напомнили, что президент России Владимир Путин уже ответил Владимиру Зеленскому, что встреча двух лидеров может состояться в Москве. Многие задались вопросом, насколько уместен выбор места встречи в пользу Ватикана. Были те, кто отметил, что украинскому президенту не важна суть встречи, а нужна своеобразная мишура.
«Ему же сказали в Москве. И тема Донбасса обсуждается с Луганском и Донецком», — пишет Andrei L.
«У господа Бога встретитесь рано или поздно…» — добавил в свою очередь Max.
«Еврей с православным собрался обсуждать проблемы в Ватикане?» — задается вопросом Valera.
«Дожили. Пускай едет в Донбасс и просит прощения у жителей», — предложил в свою очередь FOBOS.
«Не, он молодец, всё продумал… Знает же, что в церкви не… [побьют]…» — иронизирует Eugene.
«Какой престол для православных в Ватикане?» — задается вопросом Viktori2611.
«Ватикан? Святой католический престол? Ничего, что у нас, как, собственно, и в России, православие…, мистер уместность», — отметила Anna.
«Юморной тип. 5 баллов за неплохую шутку. И 1 балл за здравый смысл», — добавил Артур.
«На стадионе пусть предложит встретиться. Уже есть опыт», — предложил Михаил Г.
«А можно ещё на МКС (Международной космической станции — О. П.) встретиться», — отметил Валерий.
«Ему сказали, что о Донбассе говорить Путин не будет, а он опять…, «чтобы прекратить войну в Донбассе», — отметил FED.
«Да уж, не зря говорят, что президент может стать клоуном, а вот клоун президентом???» — спрашивает Oleg.
«В Третьем Риме (то есть в Москве — О. П.) надо встречу проводить, истинно вам говорю», — отметил Иван К.
«А почему бы не встретиться у Ламы в Тибете?» — спросил Kondrat 3.
«Зеленскому не важна суть, ему нужна мишура, дешевый PR и видосики», — добавила Inna P.
«Святогорск! Отличное место, как же там красиво и благостно. Но у Зели армовира (предвыборный лозунг Петра Порошенко — «армия, язык, вера» — О. П.), ему веру надо переделать под Ватикан. Так что не получится, к сожалению», — добавил читатель под псевдонимом А.
«Боится, поэтому и прячется за папой», — добавила Людмила.
«Странно другое, почему выбран Ватикан, а не синагога или стена плача. А где ещё должны встречаться лидеры православных стран», — пишет Велес.
«А папа в курсе? Или папа узнает все последним?» — спрашивает Александр.
«Потому что в музее Ватикана Елена Зеленская ещё не запустила украинский аудиогид», — добавил в свою очередь YuP.
«Пусть уже хоть на льдине с Путиным встретится. Когда будет холодно и опасно для жизни, быстрей договорятся», — написал Figaro.
«Путин хотел действительно закончить войну в Чечне, и он ее закончил САМ. Зеленский же ищет, на кого переложить свою ответственность, кто бы за него сделал. В детском саду дети так себя ведут, все ждут когда нянечка поможет», — резюмировала Maria.
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Напомним, 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни Ватикан не получали официального предложения от Украины о проведении встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на территории государства-анклава внутри Рима.