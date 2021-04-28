Архангельск, , 15:55 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 58 носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Cреди новых заболевших — 25 архангелогордцев, 13 северодвинцев. По семь новых случаев выявлено в Котласе и Устьянском районе, по два — в Котласском и Вельском районах. Единичные случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в Коряжме и Новодвинске. Всего на лечении с COVID-19 находятся 2363 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области массовые мероприятия, посвященные Первомаю и Дню Победы пройдут в онлайн-формате.