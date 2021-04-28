Ташкент, , 15:53 — REGNUM Власти Узбекистана планируют направить до конца года 1,6 трлн сумов ($151 млн) на улучшение инфраструктуры свободных экономических зон (СЭЗ) и малых промышленных зон (МПЗ), сообщили в пресс-службе президента республики.

Этот вопрос обсуждался 27 апреля на совещании по инвестиционным проектам с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Власти республики выделят 584 млрд сумов ($55 млн) на элек-, газо‑ и водоснабжение и строительство дорог в 17 свободных экономических зонах. Кроме того, 395 млрд сумов ($37 млн) направят на развитие 145 малых промышленных зон.

На развитие инфраструктуры крупных инвестиционных проектов направят 232 млрд сумов ($22 млн), на ускорение развития промышленности и бизнеса в слаборазвитых районах — 246 млрд сумов ($23 млн).

Отметим, в Узбекистане действует 23 СЭЗ, в которых реализовано 453 проекта на сумму $2,6 млрд. В 348 МПЗ реализовано 1497 проектов стоимостью 5 трлн сумов ($474 млн).

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