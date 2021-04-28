Москва, , 15:53 — REGNUM Проблема удорожания товаров и услуг в России, включая и продукты питания, в том числе и гречку, пока никуда не делась. В корне этих бед лежит существенно ускорившаяся инфляция издержек, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«То есть рост расходов производителей и, соответственно, себестоимости производства на фоне ослабления курса рубля в 2020 году, увеличения стоимости топлива, сырья, удобрений, субстанций, материалов, машин и оборудования. И опять мы в который раз «упираемся» в проблему чрезвычайной зависимости от поставок из-за рубежа.

Задача президента РФ Владимира Путина об импортозамещении выполнена лишь частично. Да и то, только по отдельным направлениям сельского хозяйства. Пищевая же промышленность, а также логистика, ритейл и ряд иных направлений, по-прежнему зависят от импортных поставок.

Попытки правительства регулировать цены запретительными и ограничительными мерами, заморозкой розничных цен, вводом квот или повышением пошлин на экспорт, имеют очень ограниченное воздействие — подобные действия хороши лишь как экстренные и на очень непродолжительное время.

Так как не решают проблему в корне и направлены на сдерживание последствий, а не лечение причин. И нет сомнений, что вслед за сахаром, подсолнечным маслом, макаронными изделиями, овощами, яйцами, крупами и прочим последуют новые виды пищевой продукции.

Уже сегодня производители молока заявили, что их издержки выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18% (некоторые и вовсе называют диапазон в 20−30%). И хотя пока еще стоимость молока и молочной продукции в розничных сетях изменилась не сильно (производители всеми силами пытаются как можно дольше удерживать стоимость отпускаемой продукции на приемлемом уровне), очевидно, что через определенный интервал рост себестоимости производства остальных продуктов питания будет транслирован в розничные цены на прилавках магазинов.

Это лишь вопрос времени. И, конечно, российские граждане не устают бросать удивленные взгляды в сторону Росстата.

Ведомство на фоне роста издержек у производителей и взлета цен в торговых сетях, из разу в раз умудряется насчитать на удивление низкие темпы инфляции, составляющие на данный момент примерно 5,6%», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые сети в ряде регионов России столкнулись с требованиями поставщиков повысить розничные цены на гречневую крупу на 7−15%.

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