Москва, , 16:05 — REGNUM Цифровизация образования в России обречена на провал. Об этом 28 апреля заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад российские чиновники активно обсуждали и прорабатывали вопрос внедрения технологии блокчейн, а сейчас пытаются исключить её из государственных программ, поскольку она провалилась. Аналогичная судьба ждет и цифровизацию образования в России.

«Я подозреваю, что цифровизация, судя по тому, кто ее раскручивает, а это гуманитарии и чиновники, это пузырь, который лопнет через 3−4 года. И это все придется перечеркивать. Но втаскивая это все в наше образовательное пространство они могут разломать то, что есть. Закупят много техники и детям, которые будут пользоваться этой техникой, просто испортят глаза», — сказал Ашманов.

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