Новосибирск, , 15:53 — REGNUM Образовательные организации Новосибирской области с 1 по 10 мая в очном режиме работать не будут. Об этом заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

Федорчук уточнил, что в детских садах по решению муниципалитетов могут быть открыты дежурные группы. Для образовательных организаций общего образования и образовательных организаций среднего профессионального образования, находящихся на шестидневной рабочей неделе, 3 и 8 мая рекомендовано организовать работу учреждений с использованием дистанционных технологий.

«Дистанционное обучение 3 и 8 числа может быть организовано на уровне решений самих образовательных организаций — детям может быть выдано задание, которое может проверяться или отрабатываться после выхода на учёбу. В детских садах по решению муниципалитетов могут быть открыты дежурные группы для детей тех специалистов, которые в праздничные дни будут задействованы в обеспечении безопасности и жизнедеятельности граждан», — отметил министр.

Также в период с 1 по 10 мая организациям рекомендовано определить лиц, ответственных за обеспечение функционирования образовательных организаций, лиц, ответственных за обеспечение пожарной, антитеррористической безопасности и провести с ними внеплановые целевые инструктажи по технике безопасности, пожарной, общественной, транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.