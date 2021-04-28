Тюмень, , 15:51 — REGNUM В Тюмени в Радоницу увеличат число автобусов, курсирующих до кладбищ. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

В родительский день 11 мая будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 32 и № 121. Для удобства жителей областного центра на маршруте № 121 «ЖДВ — Червишевское кладбище-2» будет организовано движение семи автобусов большого класса вместимости. На маршруте № 32 «ЖДВ — с/о «Приволье» будет курсировать пять автобусов большого класса вместимости. Также число автобусов увеличится на данных маршрутах с 8 по 10 мая.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».