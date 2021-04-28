Орел, , 15:51 — REGNUM В Орловской области по уголовному делу о мошенничестве задержан генеральный директор компании-застройщика, находившийся в розыске, сообщила 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской область Татьяна Цуканова.

2 апреля на приём к прокурору области Владиславу Малкину обратились участники долевого строительства многоквартирного дома № 9 по ул. Жадова, пгт. Змиёвка Свердловского района. Ранее следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве в связи с нарушением прав дольщиков компанией-застройщиком дома ООО «Пенобетон-Орел».

»В совершении указанного преступления обвиняется генеральный директор ООО «Пенобетон-Орёл». В рамках рассмотрения поступившего на личном приеме обращения прокурором области были даны поручения о принятии по делу дополнительных мер надзорного и координационного характера», — уточнила представитель прокуратуры.

В отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, он взял у потерпевших 595 тысяч рублей, в 2016 году заключил договор долевого участия в строительстве и внес в кассу застройщика часть денежных средств. При этом более 290 тысяч рублей он присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. Мужчину объявили в розыск. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации источника в правоохранительных органах, подозреваемый является депутатом депутат Змиевского поселкового Совета народных депутатов.