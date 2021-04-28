Варшава, , 15:51 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 28 апреля побеседовал по телефону с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая была кандидатом в президенты Белоруссии в августе 2020 года. Об этом в соцсети Twitter сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский.

«Светлана Тихановская поздравила Анджея Дуду с наступающим 230-летием принятия первой польской конституции, которое мы отпразднуем 3 мая. Стороны в беседе затронули и текущую ситуацию в Белоруссии и политические планы Светланы Тихановской на ближайшее будущее», — говорится в сообщении.

Щерский добавил, что темой разговора стала и роль ОБСЕ в стабилизации ситуации в Белоруссии, в том числе в контексте председательства Польши в этой организации в 2022 году.

Кроме того, Тихановская и Дуда обсудили сотрудничества Варшавы, Минска и Брюсселя в долгосрочной перспективе, когда в Белоруссии сменится власть.

«Собеседники сошлись на том, что Белоруссия должна стать частью европейского демократического сообщества», — говорится в сообщении Щерского.