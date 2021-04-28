Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Пожар в бывшем доходном доме на Большом проспекте Петроградской стороны Санкт-Петербурга локализован. В настоящий момент пожарные ликвидируют последствия возгорания. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, пожар в историческом доходном доме Урвича начался в полдень 28 апреля. В жилой квартире происходило горение на общей площади 60 кв. метров.

«В 12:57 горение локализовано, ранг пожара снижен до номера 1БИС. В 13:25 ранг пожара снижен до первого номера», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 12 единиц техники и 60 человек личного состава.

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