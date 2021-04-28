Джакарта, , 15:48 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан намерен восстановить старое название первоначального центра города Джакарта, сообщает CNN Indonesia.

«Почему бы нам не вернуть старое название Батавия?», — заявил губернатор Джакарты.

По словам губернатора, если набрать слово «Батавия» в поисковой системе Google, появятся интересные ссылки на английском, голландском и индонезийском языках.

Аниес Басведан также призвал деловой мир и владельцев недвижимости в районе первоначального центра города продолжать инвестировать и развивать региональную экономику в соответствии с историей «Кота Туа».

Напомним, «Кота Туа» — это район, расположенный на севере Джакарты. Ранее эта территория была столицей голландской колонии и называлась «Батавия». Название «Батавия» было дано Голландской Ост-Индской компанией в 1621 году.