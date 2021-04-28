Сеул, , 15:52 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 28 апреля телефонные переговоры с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном. Об этом сообщает News1 со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, дипломаты обсудили пути развития двусторонних отношений, сотрудничество между Южной Кореей и странами АСЕАН, и Южной Кореей и странами Меконга (пять стран, через которые протекает река Меконг), а также ситуацию в регионе, включая ситуацию в Мьянме и совместное заявление лидеров стран АСЕН по итогам саммита в Джакарте (Индонезия).

Чон Ый Ён выразил озабоченность по поводу решения Токио о сбросе загрязнённой воды с АЭС «Фукусима». В свою очередь Буй Тхань Шон подчеркнул необходимость прозрачности процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее глава МИД Южной Кореи провёл телефонные переговоры с датским коллегой.

Читайте также: Главы МИД Южной Кореи и Дании обсудили вопросы сотрудничества