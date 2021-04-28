Тутаев, Ярославская область, , 15:46 — REGNUM В Ярославской области Тутаевский районный суд постановил выплатить ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» два штрафа на общую сумму 90 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Менделеевский НПЗ Yarregion.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Росприроднадзор потребовал приостановить деятельность завода на 90 суток в качестве наказания по административным делам. Однако суд избрал для предприятия более мягкие варианты наказания. За «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» предприятие выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Второе административное дело было возбуждено Роспорироднадзором из-за того, что 6 марта на заводе случился пожар, в ходе которого часть нефтепродуктов разлилась на землю.

«Постановлением Тутаевского городского суда Ярославской области от 28.04.2021 ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления), назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Представители НПЗ не явились в суд на рассмотрение дел и проигнорировали составленные протоколы Росприроднадзора. Ранее назначенные штрафы завод также не оплатил.

Впрочем, на этом претензии к заводу не исчерпаны. В Тутаевский городской суд поступил еще один протокол в отношении ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева». На этот раз предприятие обвиняют в выбросе вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения.

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