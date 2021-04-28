Воронеж, , 15:46 — REGNUM Без воды из-за аварии остались жители микрорайона Тенистый в Советском районе Воронежа 28 апреля, об этом сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж».

Авария произошла на водоводе диаметром 400 мм в районе улицы Центральная. На месте аварии ведутся восстановительные работы. В компании заявили о возможности включения трубопровода, на котором произошёл порыв, в программу текущего и капитального ремонта.

Также в Воронеже 28 апреля планово отключено водоснабжения для жителей части Железнодорожного района — на водопроводной линии меняют задвижку диаметром 300 мм.