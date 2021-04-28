Новосибирск, , 15:44 — REGNUM Несмотря на то, что 9 мая часть мероприятий пройдёт в онлайн-формате, Парад Победы в Новосибирске состоится. Однако, празднование Дня Победы пройдёт в режиме повышенной готовности. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

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«Мы будем проводить праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, в условиях действующего режима повышенной готовности, — подчеркнул Локоть. — Учитывая, что ситуация с пандемией коронавируса в этом году более благоприятная, чем в прошлом, ветераны Великой Отечественной войны смогут посмотреть Парад Победы непосредственно на площади Ленина. Мы обеспечим им безопасное пребывание на трибунах с соблюдением всех санитарных норм. Акция «Бессмертный полк» снова пройдёт в онлайн-режиме, также мы вынуждены отказаться от проведения концертных программ. Вечером 9 мая прогремят артиллерийские залпы на Михайловской набережной».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что концепция празднования 76-й годовщины Великой Победы в Новосибирске будет посвящена теме «Город трудовой доблести».

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