Париж, , 15:43 — REGNUM Главный совет общественного здравоохранения Франции (HCSP) 26 апреля опубликовал на официальном сайте документ, в котором говорится, что при встречах друг с другом люди, уже прошедшие вакцинацию, могут не носить маску.

«Все собравшиеся могут не носить маски, если все они получили полную схему вакцинации, при условии соблюдения других ограничительных мер», — говорится в документе.

«В частной, семейной или дружеской обстановке в закрытом помещении, мы можем оставаться без масок, при условии если все были вакцинированы, если мы моем руки, держим дистанцию, проветриваем помещение и если находятся не более шести человек. Эта рекомендация не применяется, в случае если у одного из членов собравшихся есть фактор риска осложнений при заболевании (например пожилой возраст или болезнь)».

Также если в компании даже всего один человек не вакцинирован, советуется продолжать носить маску. HCSP рекомендует вакцинированным людям как внутри страны, так и за ее пределами «продолжать соблюдать ограничительные меры, включая ношение маски и ограничения на поездки в соответствии с изменениями национальных решений в зависимости от расширения вакцинации». Кроме того, рекомендуется не встречаться в количестве более 6 человек и не организовывать таких встреч.

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