Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, курирующий вопросы торговли, пока не приехал на встречу с предпринимателями. К дискуссии на территории одного из аксайских рынков власти были приглашены 27 апреля.

Как пишет ряд телеграм-каналов, встреча с предпринимателями, назначенная на 16:00 мск, состоится. Однако, кто примет в ней участие, пока неизвестно. При этом торговцам сообщили, что Виктор Гончаров участвовать в диалоге с бизнесом не будет. По крайней мере сегодня.

Ранее шесть рынков подверглись масштабным проверкам. Как выяснилось, в течение многих лет торговля велась нелегально. Арендные платежи за пользование землёй получали частные лица. При этом участки были получены в собственность незаконно.

«Люди десятилетиями торговали, куча надзорных ведомств, все ветви органов власти на это смотрели. Хотя элементарно проверяется, рынок это или нет», — отметил уполномоченный по правам предпринимателей Ростовской области Олег Дереза.

Напомним, что масштабные рейды охватили аксайские рынки после ареста главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

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