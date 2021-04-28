Москва, , 15:43 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не имел враждебных отношений с нынешним главой Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным. Об этом он рассказал в ходе эфира VKLive на площадке «ВКонтакте».

"У меня с Алексеем Кудриным, в общем, никогда не было каких-то враждебных отношений, это неправильно. В определенный период просто Алексей Леонидович сказал, что он считает какие-то действия и решения, которые тогда мною принимались как президентом страны, неверными. Ну, раз он об этом сказал, естественно, я ему сказал: «Ну тогда, Алексей, нам придется в этой ситуации разойтись», но не более того», — сказал Медведев.

По его словам, даже после данного инцидента общение с Кудриным продолжилось «вполне в позитивном, дружеском ключе».

Медведев подчеркнул, что «весьма высоко» оценивает профессиональные качества Кудрина.