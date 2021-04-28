Самара, , 15:44 — REGNUM Женщину обвинили в применении насилия в отношении полицейского в Самарской области. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в марте 2021 года в г. Похвистнево фигурантка уголовного дела не захотела исполнять законные требования полицейского и, управляя автомобилем, наехала на сотрудника ГИБДД. Следователи считают, что полицейский оказался на капоте автотранспортного средства, при этом обвиняемая продолжила движение на автомобиле по дороге, провезя на капоте полицейского не менее четырех метров. В материалах уголовного дела указано, что сотрудник ГИБДД спрыгнул с капота, а фигурантка уголовного дела уехала с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам применения насилия, опасного для здоровья и жизни полицейского. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области осудили мужчину, который бросил гранату в полицейских.