Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена хочет запретить одну из самых популярных винтовок AR-15. Попытки властей ограничить право американцев на владение оружием прокомментировал борец за оружейные права Колион Нуар, сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что в США растёт уровень насилия, но при этом Демократическая партия призывает упразднить полицию. Власти пытаются запретить самое популярное оружие самообороны, отметил Нуар, но право на него закреплено Второй поправкой к Конституции и решением Верховного суда.

Он полагает, что из выражения «контроль над оружием» ясна и конечная цель. Это полный запрет на огнестрельное оружие и полный контроль над населением.

«Можно рьяно контролировать население, не имеющее средств самозащиты. Примеры этого мы видим довольно регулярно», — сказал активист.

Нуар напомнил о событиях в Гонконге, где протестующие использовали «палки, камни и зонтики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что ситуация с контролем над оружием стала позором для США, и в этой сфере необходимы «разумные» реформы.

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