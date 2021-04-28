Берлин, , 15:46 — REGNUM В сети появилось изображение цифровой приборной панели модели Volkswagen T7 Multivan Bulli. Изображения распространила пресс-служба автопроизводителя.

Volkswagen T7 Multivan Bulli Volkswagen

Цифровая приборная панель получила два экрана, как у Golf восьмого поколения. Один из них — десятидюймовый тачскрин. Он впервые обеспечивает 360-градусный обзор Multivan благодаря функции Area View. За счет этой опции водителю будет легче парковаться и маневрировать.

Кроме того, у Volkswagen T7 Multivan Bulli не будет стандартного рычага «ручника». Его место заменит кнопочный электроручник. Таким образом, пространство между двумя передними сиденьями станет больше.

Официальная премьера новинки планируется на июнь нынешнего года.

Ранее компания Volkswagen официально представила рестайлинговый хетчбэк Polo. Автомобиль укомплектован системой IQ. DRIVE Travel Assist, объединяющей новый прогнозируемый ACC и систему Lane Assist.

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