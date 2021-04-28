Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Национальный банк Грузии увеличил ставку рефинансирования с 8,5% до 9,5%. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба банка.

Сообщается, что в марте уровень годовой инфляции в Грузии составил 7,2%. Ставку рефинансирования подняли, чтобы снизить темпы инфляции.

«Согласно обновленному прогнозу, при прочих равных условиях инфляция в 2021 году будет в среднем в пределах 6,5%, а затем постепенно приблизится к целевому показателю», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Грузии учтена инфляция на уровне 4%. В Нацбанке рост этого показателя объясняют падением курса лари на рынке валют.

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