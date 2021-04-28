Лондон, , 15:41 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг информацию о том, что произносил фразу «скорее улицы будут завалены трупами, чем я введу еще один локдаун». Об этом Джонсон заявил во время традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте.

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Так, отвечая на вопрос лейбориста Кира Стармера, произносил ли он эти слова, Джонсон ответил резким «Нет».

"А если вы хотите снова и снова повторять эти обвинения, то вы должны прийти в парламент с доказательствами, что я произносил эту фразу», — сказал Джонсон.

Напомним, ранее Daily Mail со ссылкой на источники сообщило, что Джонсон ходе встречи с представителями британских властей осенью 2020 года, главной темой которой стало введение третьего локдауна, якобы заявил, что готов «увидеть тысячи трупов» вместо того, чтобы ввести в Королевстве локдаун из-за распространения коронавируса.

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