Киев, , 15:40 — REGNUM Одна из основных тем, которую президент Украины Владимир Зеленский мог бы обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным — это производство на Украине вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил 28 апреля в эфире телеканала «Первый независимый» украинский политический аналитик Василий Вакаров.

Эксперт отметил, что именно сейчас, когда вакцинация на Украине провалена, самое время вернуться к вопросу производства российской вакцины, о котором еще в октябре прошлого года договорился народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы видим, что правительство просто провалило вакцинацию в Украине… Министр Степанов выходит каждое утро и говорит, что нам не поставляют, нам срывают. Есть предложение, оно еще было анонсировано господином Медведчуком, когда он приезжал в Российскую Федерацию, разговаривал с президентом Владимиром Путиным», — сказал Вакаров.

В ходе дальнейшего обсуждения ситуации эксперт согласился, что таким образом украинской власти придется признать, что Медведчук был прав, и время упущено, но, по крайней мере, они могли бы продемонстрировать готовность исправить ситуацию.

«Почему бы сейчас господину Зеленскому не проговорить, не договориться с господином Путиным о том, чтобы нам передали технологию изготовления вакцины «Спутник V», и мы бы начали производство на базе Харькова, или других базах, у нас есть фармацевтика, где мы могли бы производить эту вакцину», — резюмировал Василий Вакаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Медведчук заявлял, что отказ от производства вакцины на территории Украины — это преступление действующей власти, особенно если принять во внимание ту ситуацию с вакцинацией, которая сложилась на сегодняшний день.

27 апреля советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подолякзаявил — в Киеве считают, что президент России Владимир Путин «фактически принял предложение» встретиться с Владимиром Зеленским, и осталось только согласовать технические вопросы. Также в офисе президента Украины заявили, чтопереговоры Путина и Зеленского могут стать знаковыми и «действительно историческими».