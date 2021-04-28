Брюссель, , 15:38 — REGNUM В Европейском союзе поддерживают реализацию Минских соглашений в рамках «нормандского формата». Об этом 28 апреля заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

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«Реализация Минских соглашений в рамках «нормандского формата» получила единодушную поддержку ЕС», — подчеркнул в беседе с ТАСС Стано.

Он отметил, что ЕС и впредь будет поддерживать усилия сторон в этом направлении. При этом Стано подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в «нормандском формате» не исключают других дипломатических усилий, направленных на урегулирование конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить Минские соглашения или найти другой формат урегулирования конфликта в Донбассе. Он также предложил расширить «нормандский формат» за счёт включения в него США и Канады.

При этом украинский лидер отказался от предложения президента России Владимира Путина вступить в переговоры с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик.