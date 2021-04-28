Новосибирск, , 15:37 — REGNUM В Новосибирске концепция празднования 76-й годовщины Великой Победы будет посвящена теме «Город трудовой доблести». Об этом рассказала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации города Анна Терешкова.

Со 2 мая в социальных сетях, на информационных городских порталах, радио и телеканалах начнут транслировать аудио‑ и видеоролики, посвящённые труду новосибирцев в годы войны.

7 мая в Сквере Авиаторов у Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова пройдёт акция «Сад Памяти». В этот же день в Новосибирском государственном театре оперы и балета состоятся торжественное собрание и концерт.

8 мая во всех районах города пройдёт молодёжная патриотическая акция «Свеча памяти».

9 мая торжественные мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. В этот же день по традиции будут возложены венки и цветы на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» Заельцовского кладбища.

Военный парад пройдёт на площади им. Ленина. После него запланирована торжественная церемония возложения венков к Вечному огню на Монументе Славы, а на площади им. Ленина — 74-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина.

В рамках празднования Дня Победы планируется заложить камень на месте будущей стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».

Завершится День Победы в Новосибирске артиллерийским салютом в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная».