Красноярск, , 15:37 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

По прогнозам синоптиков, в центральных района Красноярского края и в Красноярске 29 апреля ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды объявили в Туве.

Читайте также: Сильный снегопад накроет Туву