Москва, , 15:36 — REGNUM Конституционный суд РФ разрешил изымать единственное жилье у должников На самом деле речь не идет о том, что «разрешил или не разрешил», заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Прецеденты, когда у должников изымалось в счет погашения задолженности явно избыточное жилье, случались и ранее. Конкретных цифр, определяющих, какая жилплощадь может считаться минимально необходимой, а какая явно избыточной, нет.

Но вполне можно ориентироваться на существующие нормативы, например, применяемые при подсчете налогового вычета, или нормы признания нуждающимися в жилье.

Вряд ли суды станут в массовом порядке переселять должников в жилплощадь по «нижней границе» норм нуждаемости.

А вот 30 квадратных метров на человека, используемые при расчете налогового вычета или при учете норм предоставления и учетных норм жилищной обеспеченности в соответствии со статьей 50 ЖК РФ либо региональных нормативов (для Москвы, к примеру, регулируемых Законом №29 от 14.06.2019 (ст. 8 и ст.9)), вполне применяться могут.

В частности, в описываемом случае, когда должник в течение многих лет злостно и явно умышленно уклонялась от уплаты долгов, но при этом купила себе квартиру площадью 100 кв. метров, объявив себя после этого банкротом, решение Конституционного суда выглядит вполне обоснованным.

Ибо налицо явный умысел неправомерного обогащения за счет иного гражданина РФ и попытка ухода от ответственности за противоправные действия.

Впрочем, некоторое совершенствование законодательства и приведение его в единую и упорядоченную форму точно не помешало бы. Особенно с учетом того, что в России применяется не прецедентное, а кодифицированное право», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд России постановил, что у должников в ряде случаев могут изъять единственное жилище для уплаты долгов при определённых условиях.

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