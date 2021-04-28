Ташкент, , 15:36 — REGNUM До конца 2021 года в узбекистанской Фергане планируют запустить производство электромобилей мощностью 30 тыс. машин в год, передает телеканал «Узбекистан 24».

Проект был представлен президенту республики Шавкату Мирзиёеву на совещании по инвестиционным проектам, реализуемых в свободных экономических и малых промышленных зонах.

Реализацию проекта стоимость 520 млрд сумов ($49 млн) планируют завершить в ноябре 2021 года. Запуск производства создаст 350 новых рабочих мест.

Напомним, 27 апреля президент Узбекистана подписал постановление, направленное на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры специальных экономических и малых промышленных зон.

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